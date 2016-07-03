Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте: «Это не прощание, это – до свидания»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте прокомментировал исход матча 1/4 финала Евро-2016 против команды Германии (1:1; 5:6 в серии пенальти).

    «Парни сделали все, что можно было, в матче против очень сильной команды. Проиграть Германии по пенальти не стыдно, ведь мы иногда были впереди. Я горжусь тем, что сделали эти парни.

    Я сожалею только о результате серии пенальти, но не о наших усилиях и той любви, которую игроки показали, выступая в футболках сборной.

    Я не хочу давать оценки – оставлю это другим. Меня интересует тот опыт, который я получил вместе с этими парнями, сделав Италию уважаемой и внушив всем страх перед нашей командой.

    Это не прощание, это – до свидания», – сказал Конте.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2016 01:21
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 июля 2016, 06:54

      Да , пусть это будет колоколом , тревожный набат, немецкое стадо отбилось от рук

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 3 июля 2016, 04:34

      Спасибо Дон Антонио!Но Немчура это что то...Нервов нет вааще!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 3 июля 2016, 02:13

      Конте всё равно великолепен
      Просто браво!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 3 июля 2016, 01:54

      Спасибо от души ему за эту Италию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 3 июля 2016, 01:43

      Удачи вам,Мистер Конте!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11