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    Соловьев: «У меня есть ощущение, что кто-то кого-то обманул, подставил»

    Полузащитник Иван Соловьев считает, что «Зенит» обманул его, пригласив к себе из «Динамо». Напомним, контракт Соловьева с «Зенитом» истек, и футболист стал свободным агентом.

    – С кем-то сейчас общаетесь из основы «Зенита»?

    – Сейчас все разъехались на сборы. Я же жду своего часа. Виделся тут как-то с Сашей Кокориным.

    – Он вас как-то поддержал?

    – Перекинулись парой фраз. Спросил меня, где я, что я. А я его подколол: «Ты же говорил, что «Динамо» твой первый и последний клуб в России». Посмеялись, короче, и разошлись.

    – Сейчас не считаете, что «Зенит» вас просто использовал? Увел вас из «Динамо», тем самым отомстив бело-голубым за присужденное поражение за брошенную петарду в Шунина?

    – У меня есть ощущение, что кто-то кого-то обманул, подставил. Мне говорили, что я буду играть в «Зените». А я повелся на обещания, – сказал Соловьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2016 00:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 3 июля 2016, 22:52

      ...та че там обсуждать этого ушлепка!...мы, говорит, с коко встретились в ночном клубе, покурили, поржали....он прекрасно знал, что идет затычкой для лимитной дыры

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 3 июля 2016, 16:32

      Хех, в Зените играть все нормальные футболисты хотят, просто кто-то оказывается нулём, а кто-то нет.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 июля 2016, 14:44

      Слили тебя. Боссы твои динамовские, в картишки проиграли.

      -1
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      Рейтинг: +402

      Tri 3 июля 2016, 14:15

      Кто виноват, что не потянул в Зените? Нужно было доказывать свою профпригодность каждый день, каждую тренировку, каждый игровой момент. Если не можешь, зачем тогда переходить в топ клуб? За баблом если, то чего тогда жаловаться.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 июля 2016, 13:23

      На деньги ты повелся, вот и все! Вы все на это ведетесь, можно подумать мало получаете. Вот и наказывает футбольный бог таких как ты!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2016, 12:34

      вот русский менталитет ему пообещали что будет играть а он и подумал раз обещали то должен а что бороться за место в команде никто не подсказал они все так паспортисты хреновы вот так и сборная еще до евро было всем понятно кого Слуцкий возьмет поэтому никто особо не старался

      0
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      Рейтинг: +61

      40Zver40 3 июля 2016, 12:08

      "У меня есть ощущение, что кто-то кого-то обманул, подставил. Мне говорили, что я буду играть в «Зените». А я повелся на обещания"

      А я то наивный думал, что кто лучший на позиции, тот и играть будет... а тут оказывается все по обещаниям...

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 июля 2016, 11:28

      И это не только в футболе так. Привыкай.

      1
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      Рейтинг: +6297

      порт 3 июля 2016, 07:34

      Играет тот, кто сильнее. И хватит ныть, будь мужика. Тебя силой в "Зенит" не тащили.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 июля 2016, 01:32

      Ваня, Ваня... Пошёл в "золотую клетку" сам, так не чирикай!

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