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    KBVB не будет спешить с принятием решения о будущем Вилмотса

    Королевский бельгийкий футбольный союз (KBVB) опубликовал заявление, в котором говорится о будущем главного тренера сборной Бельгии Марка Вилмотса.

    «Мы провели консультации с участием президента и технического директора, после которых было решено, что не будем спешить с определением будущего Марка Вилмотса.

    На протяжении нескольких следующих недель мы будем подробно анализировать работу сборной», – сказано в заявлении KBVB.

    Источник: Voetbal International

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    02.07.2016 21:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 июля 2016, 22:01

      Убирать надо Вильмотса и топ тренера в собрную, что такое поколение смогло что-то выиграть, а не повторило судьбу Аргентины!

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