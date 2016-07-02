KBVB не будет спешить с принятием решения о будущем Вилмотса

Убирать надо Вильмотса и топ тренера в собрную, что такое поколение смогло что-то выиграть, а не повторило судьбу Аргентины!
Королевский бельгийкий футбольный союз (KBVB) опубликовал заявление, в котором говорится о будущем главного тренера сборной Бельгии Марка Вилмотса.
«Мы провели консультации с участием президента и технического директора, после которых было решено, что не будем спешить с определением будущего Марка Вилмотса.
На протяжении нескольких следующих недель мы будем подробно анализировать работу сборной», – сказано в заявлении KBVB.