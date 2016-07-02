Бубнов: «Исландия? Темная лошадка превратилась в белую лань»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2016 между сборными Франции и Исландии.

«Интересно будет увидеть противостояние Исландии и Франции. Ведь исландцы – это та самая темная лошадка: мы об этом говорили еще до начала Евро. При этом команда не проигрывает и даже прибавляет в игре, а особенно в настрое и уверенности. Темная лошадка превратилась в белую лань.

Конечно, исполнители в сборной Франции сильнее, но французам, в отличие от исландцев, есть что терять. А команда Исландии свою задачу на турнире уже выполнила, потому и играет так раскованно. Англичане были просто в шоке, уступив этой команде. И после такого позора на них свалилась огромная масса критики. Французы, я уверен, Исландию опасаются. И наверняка в предстоящей игре они тоже столкнутся с очень плотным прессингом. Но фаворитом в этом противостоянии все равно остаются хозяева турнира», – сказал Бубнов.