Джано: «Аленичев сказал, что в новом сезоне я должен забить 10 голов и отдать столько же голевых передач»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал об игровых планах на предстоящий сезон.

«Я думаю, для меня этот год решающий. Долго не играл, чтобы что-то не мешало. Наконец, дожил до того дня, когда ничего не мешает, не беспокоит, и можно полностью сконцентрироваться на игре. И потом для меня очень важно, чтобы тренер в меня верил и доверял до конца. Так было в «Ростове», где забил пять мячей и сделал 10 или 11 голевых передач. Тогда-то мы и выиграли Кубок. И заняли для той команды сравнительно неплохое седьмое место в чемпионате.

Теперь очень хочу своей игрой завоевать постоянное место в основе, приносить максимальную пользу команде, помочь ей выиграть что-то серьезное. Надеюсь, все мои беды остались позади и лимит травм исчерпал на десять лет вперед. Аленичев тоже так считает. Наверное, поэтому и сказал: «В этом сезоне ты должен забить десять мячей и еще с тебя десять голевых передач». По-моему, он не шутил. А раз так – уж я постараюсь», – сказал Джано.