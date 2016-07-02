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  • Джано: «Аленичев сказал, что в новом сезоне я должен забить 10 голов и отдать столько же голевых передач»

Джано: «Аленичев сказал, что в новом сезоне я должен забить 10 голов и отдать столько же голевых передач»

2 июля 2016, 18:19
18

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал об игровых планах на предстоящий сезон.

«Я думаю, для меня этот год решающий. Долго не играл, чтобы что-то не мешало. Наконец, дожил до того дня, когда ничего не мешает, не беспокоит, и можно полностью сконцентрироваться на игре. И потом для меня очень важно, чтобы тренер в меня верил и доверял до конца. Так было в «Ростове», где забил пять мячей и сделал 10 или 11 голевых передач. Тогда-то мы и выиграли Кубок. И заняли для той команды сравнительно неплохое седьмое место в чемпионате.

Теперь очень хочу своей игрой завоевать постоянное место в основе, приносить максимальную пользу команде, помочь ей выиграть что-то серьезное. Надеюсь, все мои беды остались позади и лимит травм исчерпал на десять лет вперед. Аленичев тоже так считает. Наверное, поэтому и сказал: «В этом сезоне ты должен забить десять мячей и еще с тебя десять голевых передач». По-моему, он не шутил. А раз так – уж я постараюсь», – сказал Джано.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (18)
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ФК Зенит всея Руси
1467473210
Старый деревенский анекдот: Ваня, а что такое "встречный план"? - Ну, маня. гляди: ты мне говоришь: Давай сегодня два раза! - А я в ответ: нет, давай три! Это и есть встречный план. Хотя мы конечно понимаем, что и одного раза у нас толком не получится. - Спартачи вообще деревенщины, по менталитету и уровню развития. Так что было бы странным не вспомнить что-нибудь этакое, чистоспартаковское.
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ФК Зенит всея Руси
1467473423
В принципе, задача 10 + 10 достижима. Спартак за сезон играет массу договорняков. Так что при определённой ловкости Джано, который стесняется фамилии своих предков, мог бы подсуетиться и влёгкую набрать эти 10 + 10.
- А в честной борьбе - конечно, нет. Просто смешно. Аленичев этого ограниченного грузина безжалостно потроллил.
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Добрый Бобер
1467477072
Если запасной забьёт 10 и отдаст 10, то что должны творить основные?
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Саня БУБА
1467478593
.....та нормальный план, че вы раскудахтались!!!!!...реальный....бесков раньше тоже всем рисовал вполне реальные планы, а потом три шкуры драл...
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SpazMatikus
1467481736
Ждем 10 +10,вполне реально главное поменьше травм побольше игр! И питерскимпитрилам 2+2! И все будет ништяк
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Каратель помойников
1467482763
главное зинаиду хорошо попетрушь
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a-rakhmatov
1467486561
Хотеть не вредно !
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FCQ
1467494190
Желаю удачи Джано
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Cobold
1467499124
"Фантазёр! Ты меня называла..."
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Serjoga
1467536355
Маловато задание!
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