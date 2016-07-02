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    Ковалевски: «Черчесов – тот человек, который нужен сборной России»

    Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски выразил мнение, что сборную России должен возглавить Станислав Черчесов.

    – В России Черчесова сватают в сборную.

    – Думаю, как раз такой человек и нужен на этом посту.

    – Почему?

    – Он не ищет какие-то обходные пути – говорит, как есть. Кто-то скажет, что он жесткий, но я бы сказал: честный, конкретный. Четкие задачи, четкие пути решения. Да, моя судьба в «Спартаке» после прихода Черчесова поменялась. Но с ним у меня остались хорошие отношения. Мы и в тот момент разговаривали, никакого недопонимания не было. Я ту ситуацию понял. Тем более сейчас у меня опыта больше стало – и все выглядит по-другому.

    – Но эта конкретность Черчесова порой аукалась клубам – история с Титовым, Калиниченко. В «Амкаре» тоже возникали конфликтные ситуации с лидерами.

    – Все, что нужно знать о Черчесове: он – профессионал. И требует того же от всех. Если между руководством федерации и тренером будут оговорены условия – не финансовые, это проще всего, а условия работы, требования и прочее, то результат будет.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.07.2016 17:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 июля 2016, 21:48

      Черчесов нигде спокойно не работает.

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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 июля 2016, 17:53

      Мнение спартаковцев по поводу Сборной стоит дешевле подсолнечной шелухи.

      Черчесов, работая в Спартаке, лидируя с пятиочковым отрывом, при поддержке колоссального спартаковского околофутбольного лобби и купив последний матч Сатурна, который бился против Зенита как в матче всей жизни -- умудрился профукать Спартаковское чемпионство.
      Лузер тысячелетия.

      Черчесов сверхконфликтный тренер, за которым идёт непрерывная вереница громких и оскорбительных скандалов.

      Покуда Черчесов не станет чемпионом России со Спартаком - гнать его от нашей Сборной поганой метлой и ссаными тряпками. А чемпионом Спартаку, как мы все понимаем, стать не суждено. Лавочка закрыта.

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