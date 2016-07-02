Робсон-Кану: «Месси и Роналду – игроки мирового класса, но Бэйл лучше их обоих»

Нападающий сборной Уэльса Хол Робсон-Кану сравнил партнера по команде Гарета Бэйла с нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду? Понятно, что они являются игроками мирового класса. Но у нас есть Бэйл, который лучше их обоих. Он находится на пути, чтобы стать великим.

Предстоящий полуфинал Евро-2016 – большая игра для Бэйла и Роналду, но в составе Уэльса есть футболисты, который способны повлиять на результат. Надеюсь, в этом матче мы добьемся положительного итога», – сказал Робсон-Кану.