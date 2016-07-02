Петреску: «Во второй раз всегда сложнее, а в первый – легче»

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску считает, что еще рано подводить итоги его работы после возвращения в краснодарский клуб. По словам специалиста, на него оказывается большое давление.

«Во второй раз всегда сложнее, а в первый – легче. Надеюсь, у меня пойдет, но выносить вердикт пока рано. Я пока не так хорошо знаю наших соперников и еще не до конца познакомился с возможностями нашей команды. Но, очевидно, что нам еще требуется усиление. Да, некоторых наших футболистов я давно знаю, но требования высоки. После моего возвращения все ждут, что мы пробьемся в РФПЛ. Поэтому давление сейчас выше», – сказал наставник.