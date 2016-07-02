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    Петреску: «Во второй раз всегда сложнее, а в первый – легче»

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску считает, что еще рано подводить итоги его работы после возвращения в краснодарский клуб. По словам специалиста, на него оказывается большое давление.

    «Во второй раз всегда сложнее, а в первый – легче. Надеюсь, у меня пойдет, но выносить вердикт пока рано. Я пока не так хорошо знаю наших соперников и еще не до конца познакомился с возможностями нашей команды. Но, очевидно, что нам еще требуется усиление. Да, некоторых наших футболистов я давно знаю, но требования высоки. После моего возвращения все ждут, что мы пробьемся в РФПЛ. Поэтому давление сейчас выше», – сказал наставник.

    Источник: ФК «Кубань»

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    02.07.2016 06:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 июля 2016, 12:56

      А я думаю Петреску справиться, и в следующем сезоне мы всё-таки увидим "Кубань" в высшей лиге, это если судить по "Динамо", который он принял в разобранном состоянии, говорят сутками не уходил с базы, всё придумывал, а потом опробовал схемы и связки на поле, ведь получилось-же

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