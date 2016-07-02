Робсон-Кану: «Мы вправе рассчитывать на финал»

Нападающий сборной Уэльса Хол Робсон-Кану поделился своими впечатлениями от выхода команды в полуфинал Евро-2016 после победы над Бельгией (3:1).

«Это был фантастический момент, мы знали, что если будем играть так же, как и в первом тайме, то сможем победить. Мы встречались с ними несколько раз в последние годы, и мы знали, как нужно играть.

Сложно описать словами наши чувства. Мы работали ради этого последние 6-7 лет. У нас в составе есть игроки мирового класса, в защите мы можем быть твердыми как скала, так что вправе рассчитывать даже на большее», – заявил Робсон-Кану.