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    «Карпаты» пожелали «Уралу» не заблудиться в горах

    Львовские «Карпаты» опровергли информацию о товарищеском матче против «Урала», которую сегодня распространил официальный сайт екатеринбургского клуба.

    «Уверяем, что эта информация не соответствует действительности. Более того, предварительной, текущей или любой другой договоренности о проведении спарринга с «Уралом» или с любым другим российским клубом у «Карпат» нет и быть не может.

    «Карпаты» настойчиво просят проверять и уточнять информацию о спарринг-партнерах львовского клуба. Также «Карпаты» желают «Уралу» хороших сборов и не заблудиться в словенских горах», – говорится в заявлении львовского клуба.

    Источник: ФК «Карпаты»

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    01.07.2016 22:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 июля 2016, 12:04

      ссат с нашими клубами играть) их и Оренбург с Арсеналом в одну калитку вынесут))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Diesel133 15 июля 2016, 21:13

      полюбому

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 1 июля 2016, 23:46

      хохлятские выходки

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      druga7 1 июля 2016, 22:57

      Прикол

      1
      Ответить
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