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    Головин и Шахов провели первую тренировку с ЦСКА

    В Ватутинках состоялась единственная намеченная на сегодня тренировка в рамках подготовки ЦСКА к новому сезону. Команда начала занятие с 10-минутной пробежки и стретчинга. Затем играли два квадрата 4 на 2 по 10 минут и 6х6 в большие ворота (2 тайма по 5,5 минут). На этом первая часть тренировки была завершена, и команда переместилась в тренажерный зал, где провела еще полчаса.

    Вместе с командой сегодня работал защитник Виталий Шахов, прибывший в расположение ЦСКА на просмотр из воронежского «Факела» по договоренности с руководством клуба. Первое занятие в новом сезоне провел Александр Головин, который вышел из отпуска. Другой полузащитник Александр Цауня должен присоединиться к команде 3 июля.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.07.2016 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 1 июля 2016, 23:27

      "... с 10-минутной пробежки и стретчинга".



      Сдается мне, что они не на шпагат садились, а жир сжигали, обертываясь стрейч-пленкой.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 1 июля 2016, 21:17

      А где защитник Чернов?

      0
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