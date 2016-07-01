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    Гендиректор «Анжи»: «Контракт с Врбой рассчитан больше чем на год»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал подробности о сроках соглашения вратарем махачкалинцев Александром Беленовым и нового главного тренера команды Павла Врбой.

    «Беленов сказал, что будет в «Анжи», пока мы друг другу не надоедим. Полностью подписываюсь под словами нашего голкипера.

    Что касается контракта с Павлом Врбой, то соглашение долгосрочное, то есть рассчитано больше чем на год», – сказал Кораблев.

    Напомним, вчера стало известно о подписании контракта «Анжи» с Павлом Врбой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2016 15:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      М_у_Х_а_М_м_А_д_ 2 июля 2016, 09:43

      Вроде норм тренер)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 1 июля 2016, 15:11

      Опять варяги

      0
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