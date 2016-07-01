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    Виейра: «Манчестер становится футбольной столицей мира!»

    Бывший полузащитник сборной Франции Патрик Виейра прокомментировал переход нападающего Златана Ибрагимовича из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед».

    «Златан – мой хороший друг, мы много времени играли вместе за «Ювентус» и «Интер». Ибрагимович – победитель, человек, способный вести команду вперед. Уверен, это очень хорошее приобретение для «Манчестер Юнайтед».

    Посмотрите на то, кто возглавляет манчестерские клубы. Посмотрите на Ибрагимовича и Руни, на Агуэро и Силву. Манчестер становится футбольной столицей мира!» – отметил Виейра.

    Источник: FourFourTwo

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    01.07.2016 08:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 1 июля 2016, 10:18

      Патрик Виейра - как бы он это не пытался замолчать - в первую голову легенда того самого ЛЕГЕНДАРНОГО АРСЕНАЛА

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