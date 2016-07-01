Виейра: «Манчестер становится футбольной столицей мира!»

Патрик Виейра - как бы он это не пытался замолчать - в первую голову легенда того самого ЛЕГЕНДАРНОГО АРСЕНАЛА
Бывший полузащитник сборной Франции Патрик Виейра прокомментировал переход нападающего Златана Ибрагимовича из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед».
«Златан – мой хороший друг, мы много времени играли вместе за «Ювентус» и «Интер». Ибрагимович – победитель, человек, способный вести команду вперед. Уверен, это очень хорошее приобретение для «Манчестер Юнайтед».
Посмотрите на то, кто возглавляет манчестерские клубы. Посмотрите на Ибрагимовича и Руни, на Агуэро и Силву. Манчестер становится футбольной столицей мира!» – отметил Виейра.