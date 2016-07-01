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    Глушаков: «Самое сложное – это проснуться с утра»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о подготовке московской команды к предстоящему сезону российской Премьер-лиги.

    «Обычный сбор, погода хорошая, все условия созданы для подготовки к сезону. Настроение у команды хорошее. Интенсивность тренировок отличная, я не растерял форму, так что для меня это кажется очень легкой нагрузкой. Сегодня будем смотреть чемпионат Европы, так и переключаем внимание. С футбола на футбол.

    Самое сложное упражнение в зале? Проснуться с утра. Не думаю, что есть что-то еще сложное», – отметил Глушаков.

    Источник: YouTube

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    01.07.2016 07:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 1 июля 2016, 10:29

      Так вот почему сборная вылетела. Они не просыпаясь играли.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 1 июля 2016, 09:42

      А у Глушакова была форма, странно даже, он мячом владеет на уровне дворового пацана.

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июля 2016, 09:40

      Сложнее ноги ваши корявые выпрямить...чтобы по мячу хоть попадали бы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 1 июля 2016, 08:39

      В жизни есть и намного посложнее вещи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 июля 2016, 08:19

      Интересно со скольки у него утро начинается. Наверное, часов с 11

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июля 2016, 08:02

      Во, напиваются, что до кровати добраться не могут и спят прямо в зале.

      3
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 1 июля 2016, 07:54

      Пить надо поменьше, и с утра просыпаться тогда легко будет.

      4
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