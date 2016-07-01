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  • Кононов: «В чемпионате России «Краснодар» не уступает никому»

Кононов: «В чемпионате России «Краснодар» не уступает никому»

1 июля 2016, 06:56
6

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о том, какой настрой у его команды на новый сезон в РФПЛ.

«Не думаю, что стоит заострять внимание на неудачных периодах, которые у нас случались. Каждая команда во время сезона сталкивается с определенными трудностями. Самое главное, что мы выходили из непростых ситуаций и боролись за призовые места вплоть до последних туров чемпионата России. Считаю, что наши ребята не уступают никому в чемпионате России. А если будут продолжать работать над собой – станут еще сильнее.

Мы настроены на серьезную борьбу в чемпионате. Положительный результат – тот, которого мы еще не достигали. В Лиге Европы Будем стараться выигрывать каждый матч, пройти как можно дальше и радовать болельщиков своей игрой», – сказал специалист.

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Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кононов Олег
Комментарии (6)
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a-rakhmatov
1467347082
Да действительно, Краснодар также как и Ростов являются претендентами на самые высокие места в сезоне 2016/2017!
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bolela_16
1467354943
Давай подтверди это на поле
Ответить
Павел Амурский
1467355286
Смолов и Мамаев доказали это на ЧЕ.
Ответить
slawianka
1467396924
Давай, дерзай,
Ответить
KARAT777
1467484506
посмотрим....
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