Кононов: «В чемпионате России «Краснодар» не уступает никому»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о том, какой настрой у его команды на новый сезон в РФПЛ.

«Не думаю, что стоит заострять внимание на неудачных периодах, которые у нас случались. Каждая команда во время сезона сталкивается с определенными трудностями. Самое главное, что мы выходили из непростых ситуаций и боролись за призовые места вплоть до последних туров чемпионата России. Считаю, что наши ребята не уступают никому в чемпионате России. А если будут продолжать работать над собой – станут еще сильнее.

Мы настроены на серьезную борьбу в чемпионате. Положительный результат – тот, которого мы еще не достигали. В Лиге Европы Будем стараться выигрывать каждый матч, пройти как можно дальше и радовать болельщиков своей игрой», – сказал специалист.

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