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    Кононов: «В чемпионате России «Краснодар» не уступает никому»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о том, какой настрой у его команды на новый сезон в РФПЛ.

    «Не думаю, что стоит заострять внимание на неудачных периодах, которые у нас случались. Каждая команда во время сезона сталкивается с определенными трудностями. Самое главное, что мы выходили из непростых ситуаций и боролись за призовые места вплоть до последних туров чемпионата России. Считаю, что наши ребята не уступают никому в чемпионате России. А если будут продолжать работать над собой – станут еще сильнее.

    Мы настроены на серьезную борьбу в чемпионате. Положительный результат – тот, которого мы еще не достигали. В Лиге Европы Будем стараться выигрывать каждый матч, пройти как можно дальше и радовать болельщиков своей игрой», – сказал специалист.

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    Источник: ФК «Краснодар»

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    01.07.2016 06:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 июля 2016, 21:35

      посмотрим....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      slawianka 1 июля 2016, 21:15

      Давай, дерзай,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 1 июля 2016, 09:41

      Смолов и Мамаев доказали это на ЧЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 июля 2016, 09:35

      Давай подтверди это на поле

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 июля 2016, 07:24

      Да действительно, Краснодар также как и Ростов являются претендентами на самые высокие места в сезоне 2016/2017!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > карасевщина 1 июля 2016, 12:29

      Эй,эй,поосторожней в высказываниях

      1
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