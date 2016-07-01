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    Роналду: «Мало кто ожидал такого от Португалии»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы своей команды в матче 1/4 финала Евро-2016 над национальной командой Польши. Напомним, что португальцы были сильнее в серии послематчевых пенальти (5:3).

    «Сегодня мы справедливо победили. Мне не удалось забить? Да, но я всегда полностью отдаюсь игре, сегодня я не смог забить — это сделал Ренату Санчес, и он молодец. Наверное, мало кто ожидал, что мы доберемся так далеко, но, в конце концов, мы уже в полуфинале.

    Пенальти — это всегда лотерея. В целом Португалия играла лучше, имела больше возможностей забить, но нам не удалось реализовать опасные моменты», — сказал он.

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    Источник: O Jogo

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    01.07.2016 06:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 июля 2016, 19:28

      Они и чемпионами могут стать. если команда будет играть а кристинка не будет ныть

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 1 июля 2016, 12:23

      С таких позиций, с которых не забил Роналду, даже Кокорин, забивает, матч Криштиану провалил полностью.

      0
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      Рейтинг: +24

      evergreen1 1 июля 2016, 12:04

      Автор статьи, случайно, не Кличко?)))

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 1 июля 2016, 11:37

      Отскочили. Бельгия им насуёт.

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > headdevil 1 июля 2016, 11:49

      .....ага...только сначала бэйл насует бельгийцам!!!

      1
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      Рейтинг: +43

      Mak-syt 1 июля 2016, 10:47

      это величайший игрок мира на равне с Лео Месси а тут такие коменты жесть

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 1 июля 2016, 10:19

      "Нападающий мадридского сборной Португалии" - ЛОЛ!



      "Наверное, никто мало кто ожидал" - ЛОЛ!

      7
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ > 18JG 1 июля 2016, 12:34

      Молодежь не грамотная нынче.

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 1 июля 2016, 09:31

      По игре вы никакие,что поляки,что хорваты выглядели куда лучше вас.А уж как ты моменты на этом чемпионате запарываешь...повезло тебе,что ты со сборной вообще из группы вышел.

      -3
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 1 июля 2016, 09:14

      5 игр ,5 ничьих в основное время со средними командами!!!Вот ваш уровень!!!Вам чертовски повезло с сеткой,такое бывает в футболе,надеюсь это ваш потолок большего просто не заслужили,и так не на своем месте!!!

      -3
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      Рейтинг: +1481

      GM 1 июля 2016, 09:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да, Португалия не должна была из группы выходить с такой унылой игрой.
      Впрочем, на этом Евро мало кто радует...

      -4
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      Рейтинг: +1049

      mig28 1 июля 2016, 09:06

      Частично соглашусь с ним..никто не ожидал, что с такой игрой можно до полуфинала дойти))

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