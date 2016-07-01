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  • Евро-2016. Португалия одолела Польшу в серии пенальти и вышла в полуфинал

Евро-2016. Португалия одолела Польшу в серии пенальти и вышла в полуфинал

1 июля 2016, 00:43
11

В матче 1/4 финала Евро-2016 сборная Португалии в серии пенальти со счетом 5:3 одержала победу над Польшей. Отметим, что основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1.

Таким образом, Португалия стала первым полуфиналистам чемпионата Европы во Франции.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала

Польша – Португалия – 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 3:5 по пенальти) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Левандовски, 2; 1:1 – Санчес, 33.

Польша: Фабиански, Енджейчик, Глик, Пождан, Пищек, Мачиньски (Йодловиц, 98), Крыховяк, Гросицки (Капустка, 82), Блащиковски, Милик, Левандовски.

Португалия: Патрисиу, Элизеу, Фонте, Пепе, Соареш, В. Карвалью (Перейра, 96), Санчес, Силва (Моутинью, 73), Мариу (Куарежма, 80), Нани, Роналду.

Предупреждения: Енджейчик, 42; Глик, 66; Капустка, 88 – Силва, 70; В. Карвалью, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Польша Португалия
Комментарии (11)
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VikNMar
1467323435
Кончилось счастье " бздеников " ..................
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Su27Flanker
1467324667
Рональдо передает месси привет
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cska-62
1467325064
Фернанду Сантуш - эквилибрист! Пять ничеек и команда в полуфинале! Хотя кроме матча с венграми зрелищной, да и вообще вразумительной игры португальцы не показали... Как обычно - отдельные яркие звёзды, а цельной и сбалансированной командной игры нет.
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солмон
1467329003
Польша тоже домой
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woyser
1467333413
Вот если Португальцы выиграют чемпионат без единой победы в основное время, это будет похлеще чемпионства Греков))) Поистине, чемпионат Европы весёлый турнир)))
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RealArsenal
1467333438
Португалия чисто на везении проскальзывает.
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ДСА
1467341025
Аура везунчика Ронплду делает свое дело.
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a-rakhmatov
1467342454
Поляки в этом сезоне молодцы, ничья с Португалией для них хороший результат!
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