Евро-2016. Португалия одолела Польшу в серии пенальти и вышла в полуфинал

В матче 1/4 финала Евро-2016 сборная Португалии в серии пенальти со счетом 5:3 одержала победу над Польшей. Отметим, что основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1.

Таким образом, Португалия стала первым полуфиналистам чемпионата Европы во Франции.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала

Польша – Португалия – 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 3:5 по пенальти) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Левандовски, 2; 1:1 – Санчес, 33.

Польша: Фабиански, Енджейчик, Глик, Пождан, Пищек, Мачиньски (Йодловиц, 98), Крыховяк, Гросицки (Капустка, 82), Блащиковски, Милик, Левандовски.

Португалия: Патрисиу, Элизеу, Фонте, Пепе, Соареш, В. Карвалью (Перейра, 96), Санчес, Силва (Моутинью, 73), Мариу (Куарежма, 80), Нани, Роналду.

Предупреждения: Енджейчик, 42; Глик, 66; Капустка, 88 – Силва, 70; В. Карвалью, 90.