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Кранчар: «Я еще не сказал последнего слова в футболе»

30 июня 2016, 07:31
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Новичок «Рейнджерс» Нико Кранчар рассказал о причинах своего возвращения в Европу после полугодового периода в США, где он выступал за «Нью-Йорк Космос».

«Переход в «Рейнджерс» – это здорово. Очевидно, что для любого игрока является большой честью стать частью такого клуба. И это огромная ответственность, как я считаю.

Мне очень хочется помочь клубу выиграть как можно больше трофеев, с нетерпением жду момента, когда смогу выходить на поле. Ни для кого не секрет, сколь большим клубом являются «Рейнджерс». Я не зря упомянул слово ответственность. Считаю, что каждый футболист, подписывающий контракт с «джерс», должен ощущать это чувство.

Почему я перешел в «Рейнджерс»? Прежде всего, потому что у меня возникла эта возможность. Последние полгода я неплохо играл за «Нью-Йорк Космос». Туда я переходил для того, чтобы восстановить свои кондиции после неудачного периода в киевском «Динамо».

В США я встретил превосходных людей, которых должен только поблагодарить от глубины души за то, что вошли в мою ситуацию и помогли. Однако после того как мне позвонили представители «Рейнджерс», для меня стало очевидным необходимость возвращения в Европу. Мне кажется, я еще не сказал последнего слова в футболе и мне нужно продолжать карьеру», – приводит слова Кранчара «Футбол-Арена».

Источник: Бомбардир.ру
Шотландия. Премьер-Лига Трансферы Рейнджерс Динамо К Кранчар Нико
Комментарии (1)
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1467554217
Удачи, Нико! Жаль, что тебе не удалось переубедить Реброва, что ты еще можешь помочь Динамо.
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