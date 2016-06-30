Президент «Атлетико»: «Аргентина обращалась по поводу Симеоне»

Федерация футбола Аргенттины рассматривала возможность приглашения на пост главного тренера сборной наставника «Атлетико» Диего Симеоне. Об этом рассказал президент мадридского клуба Энрике Селесо.

«Федерация футбола Аргентины связывалась со мной по поводу Симеоне. Я отказал им», – сказал Сересо.

Напомним, Аргентина проиграла в финале Кубка Америки сборной Чили, после чего нападающий Лионель Месси объявил о своем уходе из национальной команды. Позже стало известно, что главный тренер аргентинцев Херардо Мартино продолжит работу со сборной, несмотря на слухи об отставке.