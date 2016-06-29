Саутгейт отказался возглавить Англию, в списке кандидатов – Раньери, Блан и Венгер

Главный тренер молодежной сборной Англии Гарет Саутгейт отказался возглавить главную команду страны.

Напомним, после поражения от Исландии в матче 1/8 финала Евро-2016 сборную Англии покинул Рой Ходжсон. Вскоре после этого исполнительный директор ФА Мартин Гленн заявил, что в этой ситуации «очевидным выбором» для национальной команды будет именно Саутгейт. Теперь же сообщается, что наставник молодежной команды Англии отказался от этой возможности.

По информации источника, в качестве основных кандидатов после отказа Саутгейта ФА рассматривает Клаудио Раньери, Лорана Блана и Арсена Венгера.

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