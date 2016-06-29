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  • Саутгейт отказался возглавить Англию, в списке кандидатов – Раньери, Блан и Венгер

Саутгейт отказался возглавить Англию, в списке кандидатов – Раньери, Блан и Венгер

29 июня 2016, 22:18
3

Главный тренер молодежной сборной Англии Гарет Саутгейт отказался возглавить главную команду страны.

Напомним, после поражения от Исландии в матче 1/8 финала Евро-2016 сборную Англии покинул Рой Ходжсон. Вскоре после этого исполнительный директор ФА Мартин Гленн заявил, что в этой ситуации «очевидным выбором» для национальной команды будет именно Саутгейт. Теперь же сообщается, что наставник молодежной команды Англии отказался от этой возможности.

По информации источника, в качестве основных кандидатов после отказа Саутгейта ФА рассматривает Клаудио Раньери, Лорана Блана и Арсена Венгера.

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Источник: Mirror.co.uk
Англия Англия Саутгейт Гарет
Комментарии (3)
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Kano
1467229318
А они так были уверены в этом.
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JI e x a
1467229473
Не трогать Арсенку) Он наш до скончания века)
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ivanthebest
1467232889
Никто не хочет идти в эту недосборную... Хотя по подбору игроков Англия очень перспективна, но журналюги и весь их футбольный околоклимат не дают из десятилетия в десятилетие что-то путьнее показать сборной... Дело не в тренере...
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