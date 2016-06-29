Маттеус: «Англия опозорилась и будет объектом насмешек для всего мира»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал вылет команды Англии с Евро-2016. Напомним, англичане проиграли сборной Исландии (1:2) в 1/8 финала.

«Конечно, я не ожидал, что Англия вот так покинет турнир. Никто этого не ожидал. Всего пару месяцев назад это была счастливая команда.

Но во Франции они выглядели совсем по-другому. Это большой позор для английского футбола. Теперь вы будете объектом насмешек для всего мира, и это печально», – сказал Маттеус.