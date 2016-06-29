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  • Ди Марцио: «Капелло отработает точно не хуже, чем последний тренер сборной России»

Ди Марцио: «Капелло отработает точно не хуже, чем последний тренер сборной России»

29 июня 2016, 09:50
28

Известный журналист Джанлука Ди Марцио назвал имя специалиста, который, по его мнению, мог бы возглавить сборную России.

– Кто будет следующим тренером сборной России?

– Этого я не знаю, но могу сказать, что Капелло отработает точно не хуже, чем ваш последний тренер. Ха-ха! Если серьезно, то я бы действительно посоветовал присмотреться к итальянским тренерам, потому что сейчас они лучшие в мире.

– Спаллетти? Донадони?

– Нет, не думаю, что это возможно. На вашем месте я бы обратил внимание на Липпи. Недавно он отказал итальянской федерации футбола, и, насколько понимаю, готов к работе в другой национальной сборной. Так что зовите Липпи.

Он тот, кто может помочь вашей команде в трудное время.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (28)
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Pro100Kid
1467183539
Отработал уже.Хватит)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467184018
"Как же все хотят приЛиппнуть к шальным деньгам, что с "неба" Каппают!"
© #ГазпромГазмясГаззаев.
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neveldomha
1467186263
При Липпи в сборной играли Дзамбротта, Матерацци, Неста, Дель Пьеро, Индзаги.......... С таким составом и у Слуцкого не было бы проблем.
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mig28
1467186410
Может и не хуже...но зато не за бешенные бабки. Не оправдываю Слуцкого, он реально тупанул на Евро с составом, но блин, он вывел наших в финальную часть с отбора..спасибо хоть за это!
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a-rakhmatov
1467188320
Это уже мы проходили....
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diadushka
1467188624
Никто не поможет из тренеров, потому что игрочишки безнадежны.........
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Kano
1467188629
Слуцкий хоть бесплатно работал. А не за 8 млн.
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cska-62
1467192866
Дожили... Над этим недоразумением на тренерской скамейке зарубежные журналисты уже открыто смеются... И никакая PR-кампания про "Русского Моуриньо" в средствах массовой дезинформации уже не помогает... Пустая трата средств... Не так ли, Мистер Оффшор? Так откуда эти средства берутся? Зарабатываются? Очень сомневаюсь... Скорее они делаются на крови и слезах подавленного и угнетаемого народа... Потому и не считаются... Иначе не бывает. С нетерпением жду "минусов" от проплаченных казачков, которых масса и на бомбардире, и на соккере! На соккере в "игноре" у меня два десятка таких, которые по трафарету штампуют посты... С одними и теми же грамматическими или фактологическими ошибками. Включая, например, и ту, что Слуцкий выиграл Кубок УЕФА... :-))))
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subbotaspartak
1467201019
Берите хоть кого, хуже не будет, Родина слуцкого не забудет И всю сборную 16-ого года От первого до последнего удода.
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bzfar
1467217322
Слуцкого винить в провале сложно. Нужно учесть, что выбор у него небольшой. При этом две, я считаю, очень болезненные потери: Денисов и Дзагоев. И пусть Денисов не показывал своей лучшей игры, но все таки соответствовал схеме игры, на что оказались не способны другие опорники. Тоже самое и Дзагоев. А когда в центре пусто, очень сложно показывать цельную игру.
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