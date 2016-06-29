Ди Марцио: «Капелло отработает точно не хуже, чем последний тренер сборной России»

Известный журналист Джанлука Ди Марцио назвал имя специалиста, который, по его мнению, мог бы возглавить сборную России.

– Кто будет следующим тренером сборной России?

– Этого я не знаю, но могу сказать, что Капелло отработает точно не хуже, чем ваш последний тренер. Ха-ха! Если серьезно, то я бы действительно посоветовал присмотреться к итальянским тренерам, потому что сейчас они лучшие в мире.

– Спаллетти? Донадони?

– Нет, не думаю, что это возможно. На вашем месте я бы обратил внимание на Липпи. Недавно он отказал итальянской федерации футбола, и, насколько понимаю, готов к работе в другой национальной сборной. Так что зовите Липпи.

Он тот, кто может помочь вашей команде в трудное время.

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