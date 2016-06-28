Ходжсон: «Никак не ожидал подобного результата от сборной Англии»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон после поражения в 1/8 финала Евро-2016 от Исландии и вылета из турнира признался, что не ожидал подобной развязки. Также наставник отметил, что до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

«Я испытываю огромное разочарование. Я явно не ожидал подобного результата, даже не допускал мыслей об этом. Я все еще не могу прийти в себя после вчерашней игры. Это была не совсем приятная ночь.

То, что произошло после игры с Исландией в раздевалке, пускай там и останется. Я тренер, и поэтому полностью несу ответственность за это поражение, глупо в чем-то обвинять игроков. Нам не удалось продемонстрировать того, что мы хотели», – сказал Ходжсон.