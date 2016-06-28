Эмери: «Спасибо «Севилье», сотрудникам клуба и болельщикам»

Испанский специалист Унаи Эмери выразил благодарность «Севилье», в которой он работал с 2013 года.

«Каждое утро я благодарю «Севилью» за те годы и за те моменты, которые пережил в клубе. Я возглавил его в сложный для него период и хорошо осознавал, что работа у руля этой команды – вызов для меня. Обещал президенту, что «Севилья» будет играть в Лиге чемпионов. И мы вновь начали слушать гимн этого турнира. Кроме того, за эти годы мы играли в восьми финалах, выиграв три титула.

Очень сложно прерывать отношения, которые настолько приятны для всех. Я хотел сделать это с полным уважением к болельщикам. Спасибо клубу, его сотрудникам и болельщикам», – приводит слова Эмери его официальный сайт.

В данный момент Эмери является безработным. Согласно трансферным слухам, он является кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ». «Севилью» после его ухода возглавил бывший наставник сборной Чили Хорхе Сампаоли.