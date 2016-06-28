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    Отец Неймара ответил «ПСЖ» отказом

    Отец нападающего сборной Бразилии и «Барселоны» Неймара, который является его агентом, сообщил представителям «ПСЖ» о том, что им не стоит пытаться купить игрока – он принял решение остаться в каталонском клубе. Как сообщает источник, футболист готов продлить контракт с «Барселоной» до 2022 года. Произойти это может уже на этой неделе.

    Напомним, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до середины лета 2018 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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    28.06.2016 08:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +481

      sergey610 28 июня 2016, 19:42

      Эмери молодец. Но не получилось, ничего страшного.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      gunduzaqayev 28 июня 2016, 19:12

      ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 28 июня 2016, 13:27

      Да им и в Барсе не плохо, зачем эти перемены?! Правильное решение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -130

      калач 28 июня 2016, 11:46

      во Франции кроме как круасаны есть больше делать нечего. Неймар это понимает, батя только говорящая голова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      толллян 28 июня 2016, 11:45

      если и уходить то не в псж

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 28 июня 2016, 09:53

      Барса лучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 28 июня 2016, 08:25

      И зачем ПСЖ понадобился отец Неймара?

      18
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      Рейтинг: +39

      3JIou KeKcuK > Аристократ Олжик 28 июня 2016, 08:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Потому что ты читаешь так внимательно, там написано что его батя - еще и его агент

      -10
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      ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Аристократ Олжик 28 июня 2016, 08:38

      :D Возможно он играет лучше чем Неймар этот

      3
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > 3JIou KeKcuK 28 июня 2016, 08:38

      Валерия,это шутка была.

      7
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