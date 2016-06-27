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    Определились все четвертьфинальные пары Евро-2016

    В последнем матче 1/8 финала Евро-2016 команда Исландии обыграла сборную Англии со счетом 2:1.

    Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары турнира, а также даты и время проведения матчей. На стадии 1/4 финала чемпионата Европы сыграют:

    Польша – Португалия (четверг, 30 июня, начало – в 22:00 по московскому времени);

    Уэльс – Бельгия (пятница, 1 июля, начало – в 22:00);

    Германия – Италия (суббота, 2 июля, начало – в 22:00);

    Франция – Исландия (воскресенье, 3 июля, начало – в 22:00).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 23:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 28 июня 2016, 08:27

      Гляжу на пары 1/4 и понимаю, хорошо что наши из группы не вышли. Было бы еще стыднее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 28 июня 2016, 07:56

      Если Италия пройдёт немцев,то просто обязана брать чемп!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 28 июня 2016, 05:31

      Мутко , езжай в Исландию учить мат.часть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 28 июня 2016, 07:05

      Не поедет, там воруют мало.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Madridist05 28 июня 2016, 02:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Полуфиналы: Португалия-Бельгия Исландия-Германия

      -6
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 28 июня 2016, 02:21

      Даешь финал Уэльс - Исландия)

      4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 июня 2016, 01:56

      Испания покинула чемпионат, буду болеть за Исландию и Уэльс

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      FANS86 28 июня 2016, 01:49

      Итальянцам не фартит с соперниками

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 28 июня 2016, 00:37

      БРАВО ИСЛАНДИЯ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 28 июня 2016, 00:21

      Исландия давай до финала совсем чуть чуть !

      3
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      Рейтинг: +104

      LogvinovSerj 28 июня 2016, 00:05

      Исландии достался простой соперник!

      4
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