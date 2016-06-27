Бонуччи: «Матч с Германией потребует от нас большего»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Испании (2:0).

«Я очень горжусь. Мы гордимся тем, что мы показали на поле сегодня. Мы знали, что только много бегая, имея волю к победе и тяжело работая, мы сможем обыграть одну из лучших команд мира.

Теперь нам нужно подумать о четвертьфинале, где в матче с Германией от нас потребуется еще больше. Так что сегодня мы будем наслаждаться победой, но с завтрашнего дня сфокусируемся на следующей битве. Думаю, сегодня мы были хороши во всех отношениях – в перемещении мяча, командной работе, в защите и атаке. Мы создали много моментов и мало что позволили Испании», – сказал Бонуччи.