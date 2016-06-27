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    Конте: «Италия – это не только катеначчо»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Испании (2:0).

    «Я знал, что мои игроки обладают необычайными качествами. Я и раньше говорил об этом, но сегодня говорить так очень легко. Парни отлично показали себя.

    Теперь нам нужно отдохнуть, потому что дальше нас ждет Германия. Сегодня мы доказали, что Италия – это не только катеначчо.

    Хави назвал нас смесью «Барселоны» и «Атлетико» – это лучший комплимент, и все, кто сам играл в футбол, понимают это», – приводит слова Конте Rai Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 21:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 27 июня 2016, 21:33

      это конте-начо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 27 июня 2016, 21:27

      Вот Конте точно не нужно оправдываться...разобрали унылую тики-таку Дель Боске на винтики и шпунтики...

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