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    Агент Широкова: «При встрече спрошу у Романа, что произошло в сборной»

    Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Широкова, прокомментировал информацию о драке своего клиента с Павлом Мамаевым в раздевалке сборной России.

    – Рома, получается, защищал Слуцкого? Пусть тогда выложат видео, что происходило в раздевалке. Пока это больше, похоже, на происки прессы. Если действительно такое произошло в сборной, то иначе как бардаком я произошедшее назвать не могу. Но, как я уже сказал, верится что-то с трудом.

    – С Широковым на эту тему не общались?

    – Нет. При встрече спрошу, что там было.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.06.2016 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      lebron777 27 июня 2016, 21:09

      по источникам близким к ситуации , на самом деле это не Широков ударил Мамаева в тренажерке , а Гильерме заступился за Слуцкого и с головы пробил Мамаеву в бровь .Их стали разнимать и Гильерме начал выкривать по русски " Русские вперед!" .

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