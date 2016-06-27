Михалик продлил контракт с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик продлил на один год контракт с московским клубом. Об этом сообщил агент футболиста Андрей Зеленский.

«Он продлил контракт с клубом. У него была опция «+1», которую клуб и игрок активировали, поэтому Тарас на год еще остается в «Локомотиве». При этом у футболиста были предложения от других команд – турецких, греческих, был вариант с австрийским «Рапидом». Но Михалика не устроил финансовый аспект – там предлагали меньшую заработную плату», – сообщил агент.