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  • Игонин: «Зенит» может повторить путь «Динамо» и «Анжи», если расстанется с Халком»

Игонин: «Зенит» может повторить путь «Динамо» и «Анжи», если расстанется с Халком»

27 июня 2016, 14:29
9

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном уходе из петербургского клуба нападающего Халка. Напомним, что бразилец выразил желание перейти в «Шанхай Теллэйс», где будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.

«Халк – потеря не только для «Зенита», но и для всего российского чемпионата. Он очень яркий футболист. В первое время питерцам будет сложно без Халка держать высокий уровень. Но пройдет месяц-два, и команда перестроится. Хорошо, когда это запланировано, а не вынуждено. Но если смотреть на историю «Динамо» или «Анжи», то это совсем плохо. Такое может повториться в любом клубе РФПЛ, «Зенит» – не исключение. Нужно понимать, в какой стране мы живем», – сказал Игонин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Анжи Игонин Алексей Халк
Комментарии (9)
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neveldomha
1467027124
Еще сравни Кобелева с Луческу, что совсем по идиотски было.
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Garrincha58
1467029305
пусть на новом миллиардном стадионе играют в ФНЛ
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Диктор
1467030405
Не согласен.Слишком большая финансовая поддержка у клуба ,ну и тренер явно не плохой-не повторит сто процентов.
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yorgenbarenz
1467030814
Зениту повезло.Во-первых,за Халка бобосов оторвут и купят на них пару-тройку отличных мастеров;Во-вторых,и это главное,-в Зените не будет играть Игонин. Поэтому,не вылетит Питер в пердив.
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SERGEI.S71
1467032417
Комментарий удален.
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Kollljan
1467037763
Футбол, к сожалению, в последнее время - это, прежде всего, бизнес, а потом все остальное. Сейчас просто Зенит наварит на некоторых своих вложениях. Продаст Халка, Витселя, Гарая, Ломбертса и еще кого-нибудь. За вырученные бабки, купит других футболистов, которые нужны будут новому тренеру. Что касается Халка. Напомню, что Зенит был чемпионом и до Халка. Поэтому Игонин просто не разобрался как следует.
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a-rakhmatov
1467038373
Все ерунда.......Газпром купит новых игроков и Зенит будет в лидерах))
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88serega88
1467039305
бред!!!
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grand-igor
1467053048
надеемся на это
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