Игонин: «Зенит» может повторить путь «Динамо» и «Анжи», если расстанется с Халком»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном уходе из петербургского клуба нападающего Халка. Напомним, что бразилец выразил желание перейти в «Шанхай Теллэйс», где будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.

«Халк – потеря не только для «Зенита», но и для всего российского чемпионата. Он очень яркий футболист. В первое время питерцам будет сложно без Халка держать высокий уровень. Но пройдет месяц-два, и команда перестроится. Хорошо, когда это запланировано, а не вынуждено. Но если смотреть на историю «Динамо» или «Анжи», то это совсем плохо. Такое может повториться в любом клубе РФПЛ, «Зенит» – не исключение. Нужно понимать, в какой стране мы живем», – сказал Игонин.