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  • Жирков: «Видеть матчи сборной со стороны было очень тяжело»

Жирков: «Видеть матчи сборной со стороны было очень тяжело»

27 июня 2016, 10:26
2

Защитник «Зенита» Юрий Жирков назвал возможные причины провального выступления сборной России на Евро-2016. Напомним, что россияне заняли последнее место в группе.

«Даже не знаю, что сказать. Не забывайте, что перед началом турнира травмы получили ведущие футболисты — Дзагоев и Денисов. Пришлось срочно вносить коррективы. В первой игре был достигнут приемлемый результат, но матчи со Словакией и Уэльсом доказали, что полноценно заменить лидеров оказалось невозможно. Сказалась плохая игра в атаке, несобранность в обороне, также претерпевшей значительные изменения.

Видеть матчи сборной со стороны было очень тяжело. Очень сильно переживал – таких чувств никогда не испытывал в игре. Матч Россия – Англия смотрел с сыном. За первым таймом со словаками следил из Москвы, затем отправился в Питер, и о ходе второй половины встречи узнавал в поезде. Игру с Уэльсом смотрел здесь, на сборах. Это был самый плохой матч сборной за последнее время», — сказал он.

Источник: Бобсоккер
Чемпионат Европы Зенит Жирков Юрий
Комментарии (2)
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Каратель помойников
1467016927
да это самые остойные матчи сборной,и не надо про травмы,вы там в сборной все баблом травмированы
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river31
1467023136
Что ты говоришь.... А всей стране, пля, веселуха была.
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