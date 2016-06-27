Жирков: «Видеть матчи сборной со стороны было очень тяжело»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков назвал возможные причины провального выступления сборной России на Евро-2016. Напомним, что россияне заняли последнее место в группе.

«Даже не знаю, что сказать. Не забывайте, что перед началом турнира травмы получили ведущие футболисты — Дзагоев и Денисов. Пришлось срочно вносить коррективы. В первой игре был достигнут приемлемый результат, но матчи со Словакией и Уэльсом доказали, что полноценно заменить лидеров оказалось невозможно. Сказалась плохая игра в атаке, несобранность в обороне, также претерпевшей значительные изменения.

Видеть матчи сборной со стороны было очень тяжело. Очень сильно переживал – таких чувств никогда не испытывал в игре. Матч Россия – Англия смотрел с сыном. За первым таймом со словаками следил из Москвы, затем отправился в Питер, и о ходе второй половины встречи узнавал в поезде. Игру с Уэльсом смотрел здесь, на сборах. Это был самый плохой матч сборной за последнее время», — сказал он.