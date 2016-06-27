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Скала: «У Федуна серьезные финансовые возможности»

27 июня 2016, 08:57

Бывший наставник «Спартака» Невио Скала дал оценку игре красно-белых в последние годы и высказался о работе руководства клуба.

– С момента моего отъезда у вас многое поменялось. Но я уверен в Федуне. У него серьезные финансовые возможности, и он ведет себя очень корректно. У нас были хорошие отношения. А вот его помощники в те времена были не особенно компетентны. Им не удавалось выбрать подходящих тренера и игроков. Результат обеспечивают не только футболисты, но и руководители клуба.

– Что скажете о ситуации с Эмери, которому не дали времени в «Спартаке»?

– Это чудовищная ошибка. Люди думают, что они разбираются в футболе, когда это не так. Каждый должен делать то, что умеет. Невозможно требовать результата через полгода или даже год. Нужно уметь проявлять терпение. Конечно, тренер несет ответственность. Когда я возглавлял «Спартака», все было хорошо, но сменился владелец. Каждому хотелось засунуть свой нос в тренерские дела, и в итоге все закончилось известно чем.

– Сейчас команду возглавляет Аленичев.

– Знаю его как игрока. Он был отличным футболистом. Желаю ему стать таким же тренером и добиться успеха.

– Какой совет можете дать руководству «Спартака»?

– Все их дал, когда был в клубе. Многое говорил тогдашнему президенту Червиченко, но он все делал по-своему. Результат был всем понятен. В одиночку тренер вряд ли может что-то сделать. Нужно, чтобы руководство слушало, слышало и помогало. Итальянские специалисты пользуются спросом во всем мире, но когда кто-то из боссов начинает ревновать, двигаться вперед невозможно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Скала Невио
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