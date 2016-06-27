Названы лучшие футболисты Кубка Америки

Прямо как и в том году, всё почти под копирку) Молодцы Чилийцы, смогли обыграть пожалуй самую сильную сборную Аргентины лет за 20 точно.
После финального матча Кубка Америки, в котором играли сборные Аргентины и Чили (0:0 пен. 2:4), организаторы турнира назвали лучших футболистов соревнований.
Награда лучшему футболисту Кубка Америки досталась чилийцу Алексису Санчесу, лучшим бомбардиром турнира стал его партнер по сборной Эдуардо Варгас, а лучшим вратарем стал еще один чилиец – Клауидо Браво.
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