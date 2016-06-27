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    Названы лучшие футболисты Кубка Америки

    После финального матча Кубка Америки, в котором играли сборные Аргентины и Чили (0:0 пен. 2:4), организаторы турнира назвали лучших футболистов соревнований.

    Награда лучшему футболисту Кубка Америки досталась чилийцу Алексису Санчесу, лучшим бомбардиром турнира стал его партнер по сборной Эдуардо Варгас, а лучшим вратарем стал еще один чилиец – Клауидо Браво.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 08:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 июня 2016, 13:02

      Прямо как и в том году, всё почти под копирку) Молодцы Чилийцы, смогли обыграть пожалуй самую сильную сборную Аргентины лет за 20 точно.

      0
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 27 июня 2016, 11:16

      Вот так нужно всё делать!- какая-то сборная Чили 2-ой год подряд выигрывает у одного из гандов-Аргентины,тотализатор ошалел!!!

      -1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 27 июня 2016, 09:48

      Чили сильна во всем.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 июня 2016, 08:57

      Чили рулит! БРАВО ВАРГАС АЛЕКСИС!!!

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