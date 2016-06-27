Названы лучшие футболисты Кубка Америки

После финального матча Кубка Америки, в котором играли сборные Аргентины и Чили (0:0 пен. 2:4), организаторы турнира назвали лучших футболистов соревнований.

Награда лучшему футболисту Кубка Америки досталась чилийцу Алексису Санчесу, лучшим бомбардиром турнира стал его партнер по сборной Эдуардо Варгас, а лучшим вратарем стал еще один чилиец – Клауидо Браво.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов