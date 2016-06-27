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    Безуглов: «Ничего не знаю про драку с участием Мамаева»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о повреждении, которое получил полузащитник команды Павел Мамаев в тренажерном зале во время Евро-2016.

    – Рассечение мягких тканей надбровной области.

    – Честно говоря, не припоминаю чего-то подобного. В вашей практике случалось такое, чтобы травму наносил тренажер?

    – В моей практике были случаи и более экзотические, которые могли поставить под угрозу и карьеру спортсмена. Допустим, в свое время машина бампером придавила ногу Давида Муджири, он получил травму икроножной мышцы. Работал с волейболистами и баскетболистами, получавшими травмы в тренажерном зале. Была там травма, поверьте. Не та ситуация, чтобы что-то копать. Это случайность.

    – То есть драки игроков, в результате которой Мамаеву разбили бровь, не было?

    – Я ничего про драку не знаю.

    – Вы находились в момент получения травмы рядом с Мамаевым?

    – Нет. Меня позвали ребята, я осмотрел Павла, после чего обработал рану и наложил швы.

    – Это «блин» штанги Павла или другого игрока?

    – У нас был напряженный день, много процедур. Меня позвали, я оценил степень повреждения и принял меры. Чей блин и как это случилось – в подробности не вдавался, просто не вижу криминала в этой истории.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.06.2016 01:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 27 июня 2016, 15:10

      Ага,прям как в известном гоголевском ревизоре,где жена уетер-офицера сама себя выпорола! Врач-большой дипломат!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 июня 2016, 12:37

      А ни по**й ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 27 июня 2016, 11:14

      Ну значит не всё так плохо)) раз кто то не доволен и дерётся)) значит не всё равно кому то на страну)) Это радуят, а то я то думал совсем гады зажрались и на всё пох!

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 июня 2016, 08:32

      Вот репортер, им бы волю дать, так они силой сенсационные признания выбивали.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 27 июня 2016, 08:17

      .....это его шпрыгин отп...л!!!!....после матча со словакией (из компитентных источников известно)!....ему вроде залечили, но в матче с уэльсом ему сильно попало мячом в лоб и сечка снова разошлась.....по этому он так поспешно (самым первым) свалил на часном самолете....просто очковал за свою жизнь....а жаль, что его шпрыгин не настиг!!!!...надеюсь - только пока.....

      -2
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 27 июня 2016, 06:30

      Кому это интересно? Пора прекращать всякую хрень печатать.

      3
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      Рейтинг: +28

      absurd9 27 июня 2016, 06:14

      да нсрть!

      1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 27 июня 2016, 06:05

      Смысл теперь копать.

      1
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      Рейтинг: +68

      солмон 27 июня 2016, 05:55

      А чилийцы красавцы!!!

      1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 27 июня 2016, 05:46

      Ему же мячом заехали во время матча, нет?

      -3
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