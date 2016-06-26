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    Евро-2016: Бельгия обыграла Венгрию с крупным счетом

    Сборная Бельгии в 1/8 финала Евро-2016 разгромила сборную Венгрии со счетом 4:0, одержав самую крупную победу на турнире.

    Голами в этом матче отличились Тоби Алдервейрелд, Мичи Батшуайи, Эден Азар и Янник Феррейра-Карраско.

    Для бельгийцев это первый выход в четвертьфинал Евро. На следующей стадии им будет противостоять Уэльс.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

    Венгрия – Бельгия – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1Алдервейрелд, 10; 0:2 – Батшуайи, 78; 0:3 – Азар, 79; 0:4 – Феррейра-Карраско, 90.

    Венгрия: Кирай, Лэнг, Кадар, Гузмич, Юхас (Беде, 82), Джуджак, Надь, Пинтер (Николич, 75), Салаи (Элек, 46) Ловренчич.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Найнгголан, Витсель, де Брюйне, Мертенс (Феррейра-Карраско, 70), Азар (Феллаини, 82), Лукаку (Батшуайи, 76).

    Предупреждения: Кадар, 34; Ленг, 47; Элек, 61; Вермален, 67; Батшуайи, 89.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 23:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +345

      zadira56 27 июня 2016, 07:17

      Такой сильной сборной у Бельгии давно не было!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 27 июня 2016, 05:49

      Ожидаемо, но венгры всё равно - молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 27 июня 2016, 00:24

      Бельгия била била - добила!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 27 июня 2016, 00:07

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Texac777 27 июня 2016, 00:02

      Прет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 июня 2016, 00:02

      Разыгрались бельгийцы, но оценивать надо по игре с сильными соперниками

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      blak1 26 июня 2016, 23:59

      А почему не разгромила?

      0
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      Рейтинг: +11

      Ino65074 > blak1 27 июня 2016, 13:38

      Здесь любят слово "деклассировала"

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 26 июня 2016, 23:55

      10 мячей только за один день...Евро перестает быть томным...

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 26 июня 2016, 23:53

      Просто у одних летит всё , а у других - ничего...счёт не по игре. Венгры бились как тигры...РЕСПЕКТ!!!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2016, 23:52

      Молодцы Бельгийцы!Красиво играют!P.S. Но Кирая всё равно жаль,хороший игрок в хороших штанах))

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > ЖОРРО 26 июня 2016, 23:58

      Генич был почти прав,не 5,а 4 хорошему игроку влетело))Но удар Де Брюйне потащил знатно!)

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