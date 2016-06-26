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    Михаил Кержаков: «Луческу показал несколько новинок»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат товарищеского матча против олимпийской сборной Ирака (0:0).

    – Играли под нагрузкой. Сбор ведь достаточно серьезный. Поэтому качество немного хромало. Но, в принципе, несмотря на то, что состав у нас был смешанным, играли с олимпийской сборной Ирака. И сыграли, считаю неплохо.

    – Тактические новинки со стороны нового главного тренера Мирчи Луческу были?

    – Несколько новинок было на стандартах. Причем как у чужих, так и у наших ворот. Еще тренер просил больше комбинировать и отдавать как можно меньше длинных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2016 22:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 27 июня 2016, 09:12

      Хм. Комбинационная игра. Интересно.

      -1
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