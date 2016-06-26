Эвра: «В перерыве мы сказали: «Хватит страдать фигней»

Защитник сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал результат матча против Ирландии (2:1).

«У нас не было страха, было больше гнева и разочарования. Сегодня нам нельзя было вылететь. В перерыве звучало много слов. Мы сказали: «Хватит страдать фигней».

В следующей игре нам нужно играть так с самого начала. Если попадется Англия, то это будет особенный матч для меня. Конечно, отсутствие Рами и Канте – это большая потеря. Но Франция – это Франция. У нас есть хорошие замены», – заявил Эвра.