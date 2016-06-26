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    Пайе: «Нам все равно, с кем играть в четвертьфинале»

    Нападающий сборной Франции Димитри Пайе поделился своими впечатлениями от матча против Ирландии (2:1).

    «Мы пропустили быстрый гол. Это худшее, что может случиться в футболе. Зато у нас было еще много времени, чтобы отыграться. Во второй половине команда показала свой футбол. В первом тайме мы впустую тратили силы, но смогли собраться в перерыве. Сложно противостоять команде, которая играет так, как мы во втором тайме.

    Англия или Исландия? Нам все рвано, с кем играть в четвертьфинале. На этой стадии просто нет легких соперников», – заявил Пайе.

    Источник: УЕФА

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    26.06.2016 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 26 июня 2016, 19:54

      С такой ужасной игрой как у вас далеко не все равно...

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