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    Узденов: «Слухи о «Спартаке»? Бердыев всегда говорил, что хотел бы остаться в «Ростове»

    Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов рассказал о подробностях процесса подписания двухлетнего контракта с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

    «Почему история с подписанием контракта длилась так долго? Всему свое время. Губернатор взвешивал возможности региона, думал, куда двигаться дальше. В итоге решение было найдено. Курбан Бердыев остался в команде. Мы очень довольны этим. Не хотел бы обсуждать майские слухи о возможной работе тренера в «Спартаке». Курбан всегда говорил, что хотел бы остаться в «Ростове».

    Сегодня он уже вместе с командой. Думаю, от него все ребята и узнали новость о том, что тренер остается с ними», – поделился Узденов.

    Источник: Р-Спорт

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    26.06.2016 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 27 июня 2016, 02:06

      Я тоже очень довольна! Дерзай, Курбан Бекиевич и дальше, и в ЧР и в ЛЧ!

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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 26 июня 2016, 20:59

      Вы ему еще памятник поставьте . Бердыев -обычный тренер с тактикой а-ля "автобус". Играть от обороны ,думаю не вариант . Черчесов -идеальный тренер для сборной. Представьте если бы Спартак играл от обороны. Наверное ,это бы и было бы позором ,чем пятое место по итогам ЧР.

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