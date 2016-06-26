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    Клинсманн: «Евро-2016 по качеству футбола уступает Кубку Америки»

    Главный тренер сборной США Юрген Клинсманн оценил выступление своей команды на юбилейном Кубке Америки-2016, а также сравнил этот турнир по качеству игры с проходящим параллельно Евро-2016 во Франции. Напомним, американцы в матче за третье место уступили Колумбии со счетом 0:1.

    «Забраться в четверку лучших такого грандиозного соревнования – чудесное достижение. Мои игроки должны гордиться собой. Каждый день мы учимся чему-то новому и таких дней еще очень и очень много впереди.

    Это большая реклама не только для футбола в этой стране, но и по всему миру. Матчи на протяжении всего турнира были очень высокого уровня. Что со стадиона, что по ТВ игры смотрелись.

    В то же время, посмотрев несколько игр Евро-2016, я не получил тех же впечатлений. Для нас, надеюсь, это большой знак в направлении возможности принять еще один Кубок Америки или чемпионат мира», – заявил Клинсманн.

    Источник: Goal.com

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    26.06.2016 13:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17

      Mukovoz 28 июня 2016, 16:34

      Смотрю футбол 24 года. Этот Евро - самый скучный. Футбола в нём мало. А вот кубок Америки был очень интересный и зрелищный!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 27 июня 2016, 10:12

      .....клинсманн и не может говорить по другому...а то под санкции сразу попадет!!!

      0
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      Рейтинг: +69

      tembot07 27 июня 2016, 09:24

      если он хотел сказать в плане зрелищности - то да,здесь согласен..а на счет уровня- не прав

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 26 июня 2016, 18:35

      Клинсманн просто ляпнул как в лужу п..., любая команда на Евро
      порвет любую Североамериканскую сборную, но в Южной Америке
      есть 2-3 хорошие сборные. Клинсманн наверное просто в восторге
      от своей работы, для Америки где все хвастуны это нормально.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 июня 2016, 18:16

      Что-то на Евро я не видел ни одного матча с результатом 7:0! И это в Америке грандиозное соревнование? Да, голов больше, но команды разного уровня. 5-6 команд одного уровня, а остальные-дворовой футбол!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > Serjoga 26 июня 2016, 18:31

      5-6 ?
      максимум 3

      -2
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > dr.Dexter 26 июня 2016, 18:37

      и мне интересно взглянуть на цифры посещаемости ка и ЧЕ

      -1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 26 июня 2016, 17:54

      Переборщил !

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 июня 2016, 15:38

      Особенно впечатлили организационные ляпы, которых было полным полно.... Чего только стоит позор с Чилийским гимном, который поставили когда должен был играть гимн Уругвая... И это видел весь мир...

      0
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > ivanthebest 26 июня 2016, 18:32

      по организации евро тоже не айс , безопасность и тд и тп

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 июня 2016, 14:43

      Клинсман-янки. По другому он сказать не мог.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 июня 2016, 13:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      100% прав! По эффективности европейские несколько команд могут состязаться на равных с латиносами! По качеству и зрелищности игры - НИКОГДА!

      -6
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > diadushka 26 июня 2016, 14:49

      скажи , чего куришь ?

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > dr.Dexter 26 июня 2016, 15:52

      скажи а ты не фанат атлетико случайно? самой зрелищной команды в мире)

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