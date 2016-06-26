Кандрева может больше не сыграть на Евро-2016

Полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева не сможет помочь своей сборной в поединке 1/8 финала Евро-2016 против Испании и рискует пропустить остаток турнира.

Итальянский хавбек получил повреждение в матче второго тура группового этапа против Швеции (1:0). Сообщается, что окончательный диагноз по травме игрока станет известен после прохождения им дополнительного медицинского тестирования на предмет разрыва мышцы. Если прогноз подтвердится, Кандрева выпадет из строя на длительный срок.