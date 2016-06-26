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    КОММЕНТАРИЙ в Фантазисте

    Полузащитник «Сток Сити» и сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2016 против Польши (1:1; 4:5 по пенальти) и от собственного гола в данной встрече.

    «Мой гол «ножницами» в ворота сборной Польши? Видимо, вы меня плохо знаете. Я всегда забиваю красиво. Этот гол действительно получился шикарным, но я разочарован, ведь мы не смогли пройти дальше. Тем не менее, я горжусь своей командой», – сказал Шакири.

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.06.2016 11:42
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    Комментарии169
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      Рейтинг: +62

      NoN141 13 июля 2017, 19:13

      9300 баллов 18 место.
      26 ответил, обидно - почти на все(

      -1
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 3 июля 2017, 12:51

      7100 баллов и 828 место..(

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 июля 2017, 10:11

      6900 баллов, и аж...906 место

      0
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 30 июня 2017, 14:43

      Обидно на.....почти на все вопросы правильно ответил...

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      Рейтинг: +816

      diktatop 29 июня 2017, 16:39

      уже столько определилось а они не считают...

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 9 июня 2017, 00:12

      админы харе спать:)

      1
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      Рейтинг: +39

      romrussia 3 июня 2017, 22:15

      ай, какой красава, Манжукич!!!!

      3
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 2 июня 2017, 20:01

      Рони с отскока или с навеса забьёт в пустые рамы или с пенальти

      1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 1 июня 2017, 22:17

      Опять недоработка . 3 вопрос .Варианта,что гол не будет забит нет, зато вопрос 11 есть вариант , что не будет ни одного удара в створ...Как так?)))

      2
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      Рейтинг: +9

      djdenis2 28 мая 2017, 09:41

      что совсем забыли про конкурс, много уже вопросов уже завершились, хорошо бы посчитать уже завершенные)

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