КОММЕНТАРИЙ в Фантазисте

Полузащитник «Сток Сити» и сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2016 против Польши (1:1; 4:5 по пенальти) и от собственного гола в данной встрече.

«Мой гол «ножницами» в ворота сборной Польши? Видимо, вы меня плохо знаете. Я всегда забиваю красиво. Этот гол действительно получился шикарным, но я разочарован, ведь мы не смогли пройти дальше. Тем не менее, я горжусь своей командой», – сказал Шакири.