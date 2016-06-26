Бородюк: «Игроки сборной России не должны себя так вести»

Если не уважаешь страну,нечего за нее играть,пора вводить наказание,навсегда отлучать от сборной. Зависть берет глядя как другие сборные защищают честь страны,на наших глянешь настоящие туристы!
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк выразил свое недовольство поведением игроков национальной команды после провала на чемпионате Европы-2016.
«Поведение российских футболистов прежде всего зависит от культуры воспитания. Им нужно научиться именно культуре поведения, как относиться к своим болельщикам, к себе.
С точки зрения организации, тому, кто работал в сборной, нужно было предупредить, что будут вопросы после провала на Евро. После таких поражений нельзя себя так вести. Это зависит от воспитания, – заявил Бородюк в эфире «Матч ТВ».