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    Бородюк: «Игроки сборной России не должны себя так вести»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк выразил свое недовольство поведением игроков национальной команды после провала на чемпионате Европы-2016.

    «Поведение российских футболистов прежде всего зависит от культуры воспитания. Им нужно научиться именно культуре поведения, как относиться к своим болельщикам, к себе.

    С точки зрения организации, тому, кто работал в сборной, нужно было предупредить, что будут вопросы после провала на Евро. После таких поражений нельзя себя так вести. Это зависит от воспитания, – заявил Бородюк в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 07:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +27

      Обамка 26 июня 2016, 13:12

      Если не уважаешь страну,нечего за нее играть,пора вводить наказание,навсегда отлучать от сборной. Зависть берет глядя как другие сборные защищают честь страны,на наших глянешь настоящие туристы!

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Обамка 27 июня 2016, 02:42

      А наши просто "зажрались" и плевать им хотелось на страну, на болельщиков

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 июня 2016, 12:46

      Верно сказал, культура воспитания на 1-, потому ведут себя как зажравшиеся скоты, которым наплевать на всех и вся.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 июня 2016, 10:52

      Пускай. Они больше не игроки сб. России. Это позор нации.

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 26 июня 2016, 10:49

      Придет Бердыев, наберет в сборную никому не известных людей и как минимум третье место займет, вот тогда они все по настоящему обосруться! А так им бесполезно что-то говорить. И, блять, контракты надо с каждым на пол года только заключать в клубах, чтобы херней не было искушения заняться.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > Smekaev 26 июня 2016, 12:59

      Бердыев уже не придет, подписал контракт с Ростовом на два года, видно понял, что в этом гадюшнике работать Мудко и К. ему не дадут, а жаль.

      1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 26 июня 2016, 10:10

      детский футбол надо развивать а не платить бешеные бабки посредственным игрокам с российским паспортом

      4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 июня 2016, 10:07

      ......наконеееец то!!!!!!....хоть один, пусть и из бывшего тренерского штаба, мыслит по человечески!!!!....хотя, мы помним и 2012-й год.....там только один дзагоев прислушался к словам бородюка!!!....пора отменять лимит, а то у нас, как в индии, слишком много расплодилось священных коров!!!!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2016, 10:03

      Разогнать эту компашку.Показывать по ТВ передачи,где простые люди и известные мастера говорят всё,что думают об этих социальных паразитах. При Сталине они бы играли по-любому самоотверженно и сильно, захлёбываясь слезами и посыпая головы пеплом,проиграв в финале.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 июня 2016, 08:35

      пусть учатся у других команд как себя с болельщиками вести. пижоны.

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      Рейтинг: +577

      yurdin 26 июня 2016, 08:14

      Генрихович прав. Ведут себя как шпана.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 июня 2016, 07:50

      Такие игрочишки и играть в сборной не должны.

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff > VIPded 26 июня 2016, 10:58

      Каждого клеймить. На лоб или зад, разницы нет.

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