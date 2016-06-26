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    Месси: «Мы должны выиграть Кубок Америки любым способом»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями перед финалом Кубка Америки против команды Чили.

    «Мы должны использовать эту возможность и выиграть финал любым способом. Все наши проигранные финалы должны быть забыты – сейчас у нас есть новый шанс. В ходе этого турнира мы показали, что у нас отличная команда. Мы не чувствуем давления, потому что уже много раз играли в решающих матчах.

    Думаю, матч с Чили будет таким же трудным, как в прошлом году. Я бы очень хотел переписать историю и выиграть Кубок Америки для Аргентины», – сказал Месси.

    Матч Аргентина – Чили состоится 27 июня. Начало – в 03:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Барселона»

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    26.06.2016 00:18
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 09:34

      не шмогла)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      absurd9 26 июня 2016, 04:46

      Давай Мессио!

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