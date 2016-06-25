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Дибала: «Погба останется в «Ювентусе»

25 июня 2016, 23:15
2

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала выразил уверенность в том, что его одноклубник Поль Погба не перейдет в другую команду.

«Погба останется здесь. Я говорил с ним и уверен, что он никуда не уйдет. Мы не говорили о футболе, но я уверен, что у нас еще будет такая возможность.

Я пришел в «Ювентус» год назад и никогда не думал об уходе. Мы провели отличный сезон, выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок. Фанаты любят меня, я счастлив в «Ювентусе» и ни о чем другом не думаю», – сказал Дибала.

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Источник: Goal.com
Италия. Серия А Ювентус Погба Поль Дибала Пауло
Комментарии (2)
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калач
1466896151
конечно останется до тех пор пока за него просят как за Месси
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triton004
1466898794
Дибала агент Погба
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