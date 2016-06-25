Губочан может перейти в «Марсель»

Защитник «Динамо» и сборной Словакии Томаш Губочан может продолжить свою карьеру в «Марселе».

Сообщается, что французский клуб уже начал переговоры по этому трансферу. Нынешний контракт Губочана истекает через год, однако из-за вылета «Динамо» в ФНЛ футболист имеет право покинуть москвичей без компенсации.

В минувшем сезоне Губочан сыграл за «Динамо» 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.