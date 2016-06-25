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    Губочан может перейти в «Марсель»

    Защитник «Динамо» и сборной Словакии Томаш Губочан может продолжить свою карьеру в «Марселе».

    Сообщается, что французский клуб уже начал переговоры по этому трансферу. Нынешний контракт Губочана истекает через год, однако из-за вылета «Динамо» в ФНЛ футболист имеет право покинуть москвичей без компенсации.

    В минувшем сезоне Губочан сыграл за «Динамо» 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

    Источник: Francefootball

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    25.06.2016 21:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 12:02

      Какой Марсель...В ГазМяс его))))

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