Уэльс – Северная Ирландия. Бэйл, Рэмзи и Аллен выйдут на поле с первых минут в составе хозяев

Стали известны стартовые составы сборных Уэльса и Северной Ирландии на матч 1/8 финала Евро-2016.

Уэльс: Хеннесси, Честер, Уиллиамс, Дэвис, Гантер, Аллен, Ледли, Рэмзи, Тэйлор, Воукс, Бэйл.

Северная Ирландия: МакГоверн, Д. Эванс, Кэткарт, Маколи, Хьюз, Даллас, Норвуд, К. Эванс, Дэвис, Уорд, Лафферти.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов